Europa estudia las acusaciones de elusión fiscal de Inditex por 600 millones

La bomba la soltó el Partido Verde europeo: en un informe, hecho público el pasado 8 de diciembre, acusaba a Inditex (Zara y Massimo Dutti, entre otras marcas) de usar técnicas “agresivas” aunque “legales” para eludir el pago de, al menos, 585 millones de euros en impuestos desde 2011 a 2014. La Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha confirmado este lunes a Te Interesa que su equipo está estudiando las acusaciones. En una entrevista telefónica ha recordado, además, que otros casos, como el de McDonalds, se han abierto gracias a informes similares. Si esto termina en la apertura de un nuevo caso a lo Apple [la exigencia de devolución de la cantidad eludida] está aún por ver.

Irlanda ya está recuperando lo evadido por Apple

Te Interesa: Queríamos empezar por el caso de Apple e Irlanda [Bruselas oblige a Irlanda a recuperar 13.000 millones de euros en impuestos impagados a Apple, por ser “ayuda de Estado”]. Su equipo es pequeño, 19 personas. ¿Cómo se atreve a encararse con esta gran corporación? ¿Cree que van a terminar pagando, o van a usar su ejército de abogados para encontrar una salida?

Margrethe Vestager: Bueno, formo parte de una larga lista de Comisarios, con Mario Monti uno de los más importantes en lo que se refiere a las ayudas de Estado fiscales. Creo que luchar contra estos acuerdos es una parte muy importante del trabajo, porque si quieres igualar el terreno de juego, entonces no puedes permitir que ciertos Estados miembros dejen a ciertas compañías no pagar impuestos, mientras otras tienen que hacerlo.

Además, cuando uno no está de acuerdo con el resultado de la investigación, hay un Estado de Derecho en Europa que se respeta. Las autoridades irlandesas están ahora mismo en el proceso de recuperar los impuestos impagados…

Te Interesa: ¿Ya los están recuperando?

Margrethe Vestager: Sí, lo están haciendo. Luego pondrán el dinero en una cuenta bancaria cerrada, que no se puede tocar, hasta que se conozca el resultado de su apelación y la decisión de los tribunales europeos.

Te Interesa: Y, ¿qué hay de Apple? ¿Tiene Apple algo que decir en este caso, o puede presentar una demanda?

Margrethe Vestager: Bueno, la apelación es con el Gobierno de Irlanda, hasta donde sé, así que es todo un único proceso en los tribunales.

Te Interesa: ¿Y qué hay de países como España, a los que les pertenece una parte de esos impuestos impagados? ¿Pueden reclamar el dinero y, si es así, les pueden ayudar?

Margrethe Vestager: Depende de Apple. El principio básico de los impuestos en Europa es que se paga impuestos por los beneficios allí donde se consiguen. Y lo que hemos visto es que, quizá, la situación donde las autoridades nacionales tienen que reconsiderar si Apple como organización ha sido algo más que un mero sistema de distribución o es un sistema que crea el valor en los Estados miembros.

La Comisión Europea estudia el informe que acusa a Inditex de eludir impuestos

Te Interesa: Un informe del Partido Verde Europeo de diciembre expuso un presunto esquema fiscal de Inditex. Este tipo de informes, hechos por terceros, ¿son tenidos en cuenta por su equipo? ¿Están teniendo en cuenta este en concreto?

Margrethe Vestager: Por ponerle un ejemplo, hemos abierto un caso con McDonalds y sus acuerdos fiscales [tax rulings] con Luxemburgo. Esa investigación comenzó de hecho gracias a la información que dieron ciertos sindicatos. No salió exactamente lo que ellos apuntaban, pero comenzamos a mirar ese caso por los hechos que ellos admitían. En estos momentos estamos en un proceso de revisión del informe de los Verdes en el Parlamento Europeo sobre Ikea. No hemos decidido aún si abriremos una investigación o no en ese caso.

Te Interesa: Entonces, ustedes están revisándolo [el informe de Inditex] como harían con cualquier otro informe…

Margrethe Vestager: Sí, es lo que hacemos, porque obviamente si la gente está preocupada sobre una organización, tenemos que atenderlo con una mente abierta. Si hay algo preocupante, abrimos una investigación.

Te Interesa: Entonces, podemos decir que están estudiando el informe sobre Inditex del Partido Verde pero no hay decisión aún sobre si investigarlo, ¿verdad?

Margrethe Vestager: Exactamente.

Hay más casos abiertos sobre empresas estadounidenses

Te Interesa: Google, Apple, Microsoft, Amazon, Starbucks, McDonalds… Parece que hay muchas empresas estadounidenses investigadas por su equipo. Y hay preocupación sobre que estemos peleando con las empresas de Estados Unidos en Europa. Tim Cook [Consejero Delegado de Apple] ha llamado a todo esto “sandeces políticas”. ¿Cómo responde a la acusación de que está cebándose con las empresas estadounidenses?

Margrethe Vestager: Para empezar, tenemos también investigaciones sobre empresas europeas. Por ejemplo, el caso sobre Bélgica, que estableció un esquema fiscal diseñado para que las multinacionales pagaran menos impuestos que las demás. En ese caso hay muchas multinacionales europeas. Además, no vamos contra ninguna empresa, sino contra un comportamiento. El que supone pagar menos impuestos que tus competidores y otras empresas del país. Por supuesto, comprendo que algunos no compartan nuestras conclusiones. Por eso hay apelaciones de forma habitual. Pero los tribunales no escuchan razonamientos políticos, solo tienen en cuenta los hechos del caso que hayamos encontrado, la evidencia. No hay lugar a la política en estos casos.

Te Interesa: Pero, ¿forman parte más habitualmente las empresas estadounidenses de estos esquemas, según su experiencia?

Margrethe Vestager: Depende. Hemos visto que algunas empresas europeas llegan a acuerdos fiscales con los Gobiernos, porque casi todos los Estados miembro los firman. Pero alguno de esos acuerdos fiscales están bien hechos, y reflejan la situación del mercado sobre lo que compra y vende una empresa.

Desconozco si hay un patrón en las empresas estadounidenses que las hace estar más numerosamente en estas investigaciones, pero es cierto que el número de casos y los más obvios son con empresas estadounidenses.

Te Interesa: Volviendoa España. El caso más “caliente” quizá haya sido el que acaba de determinar el tribunal de Luxemburgo sobre las ayudas que España dio a grandes multinacionales para salir de compras en el extranjero. Hay mucho dinero que recuperar. ¿Hay algún otro caso sobre España que le preocupe? Parecemos estar fuera del radar…

Margrethe Vestager: No,no tenemos grandes casos fiscales abiertos en España. Hemos estado tratando de establecer un radar, como dices, pidiendo a todos los Estados miembro que informen sobre si están firmando acuerdos fiscales con empresas. Les hemos pedido que nos manden una lista de todas las empresas con las que los han firmado. Y creo que son buenas noticias que muchos de esos acuerdos estén haciéndose bien en Europa, y no hay preocupación sobre que encubran una ayuda de Estado. Es reconfortante que al menos algunas de esas empresas sepan que sus acuerdos fiscales están correctos.

Te Interesa: ¿Le ha respondido Madrid a esa petición ya?

Margrethe Vestager: Sí, se hizo el año pasado y hemos obtenido toda la información requerida.

Te Interesa: ¿Está satisfecha con la respuesta?

Margrethe Vestager: Por el momento, sí.

Por una lista de acuerdos fiscales de cada país

Te Interesa: ¿Cómo va a impactar el Brexit a la competencia en Europa?

Margrethe Vestager: Es difícil decir nada sobre las consecuencias hasta que veamos cómo se produce. La cultura de limpieza y competición justa, y de terreno de juego equilibrado, está muy consolidada en Europa. No creo que la salida de un país de la Unión acabe con eso, incluso teniendo en cuenta que los británicos se han considerado siempre como muy competitivos…

Te Interesa: Si, pero también tienen el caso Líbor [manipulación del tipo de interés entre bancos]… Hay quien dice que los británicos de hecho no respetan las reglas europeas tanto, y que el mercado será más justo con ellos fuera.

Margrethe Vestager: Es muy difícil de valorar. Esto depende del comportamiento de las empresas, y de si respetan la ley o tratan de encontrar rendijas.

Te Interesa: ¿Qué es lo siguiente para su departamento, el próximo gran objetivo?

Margrethe Vestager: Lo más importante es asegurarnos de que los consumidores no son engañados por las empresas. Y creo que eso es un trabajo en marcha, y del que nunca podremos decir que está hecho, el mercado europeo ya es justo. Es algo siempre en marcha, se trata de fortalecer las leyes para que negocios y consumidores tengan una situación justa.

Te Interesa: Algunos han acusado a su predecesor [Joaquín Almunia] de que abría demasiados casos pero cerraba pocos. ¿Está tratando usted de cerrar más rápido?

Margrethe Vestager: Estoy de acuerdo con lo que dice. Es muy importante cerrar lo casos, porque es entonces cuando la gente ve cómo se debe comportar. Así que sí, para mí, hay que abrir casos, pero es importante cerrarlos rápido. Cuanto más se tarde, mayor es el riesgo de que alguien esté sufriendo por ese comportamiento de algunas empresas. Los contribuyentes a los que se niega la contribución de sus empresas en los presupuestos del Estado, o los competidores que no pueden competir de forma justa porque hay un cartel [grupo de fijación de precios o condiciones de mercado]… Por todo ello la velocidad es muy importante, y tratamos de ir lo más rápido posible.

Te Interesa: Cuando usted mencionó que Apple pagó en 2014 un 0,005% de impuestos, eso producía una sensación de desesperación: las grandes empresas no pagan nada. ¿Cree que estas cosas pueden crear un “riesgo moral”, el que la gente se niegue a pagar porque las corporaciones no lo hacen?

Margrethe Vestager: Sí, de alguna forma hay un riesgo de ese tipo. Pero hay también posibilidades de que la gente piense: bueno, se están poniendo duros con pagar impuestos, está en los objetivos de la legislatura. Quizá nos va mejor si pagamos los impuestos que nos corresponden. Creo, además, que hay una fuerte tendencia en las grandes corporaciones hacia la responsabilidad social, a garantizar que cumplen con la ley. Además, se es más vulnerable que antes ante los consumidores. Hace diez años quizá las redes sociales no eran tan fuertes, ni la atención a estos asuntos. Y también porque es una parte mollar de Europa: que las empresas pequeñas y medianas crean empleos, y pagan sus impuestos.

Te Interesa: ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación europea? Si pudiera pedir un solo cambio que cambiara mucho en lo que a evitar la evasión de impuestos se refiere, ¿qué pediría?

Margrethe Vestager: Que se hagan informes país por país. Creo que hemos acordado con las autoridades fiscales que compartan automáticamente los acuerdos fiscales y que lo hagan empresa por empresa. Es muy importante que las Haciendas hagan su trabajo, que la Comisión haga su trabajo, y que los medios sigan la información y los ciudadanos sepan que las empresas que emplean gente y tienen actividad en un país concreto, llevándose un beneficio particular, paguen impuestos en su país.

Te Interesa: ¿Y alguna petición al gobierno español, algo que mejorar?

Margrethe Vestager: Tenemos una propuesta sobre la mesa que está discutiendo nuestro colega Pierre Moscovici en el Consejo con los ministros de finanzas, sobre la creación de una coalición internacional para asegurarse de que no hay nadie globalmente que ofrece formas de evitar pagar impuestos.

[Puede leer la entrevista completa en inglés aquí / You can read the full interview in English here]