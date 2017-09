España, cada vez más madura a la hora de emprender: si tienes 36 años, es tu momento

¿Cuál es la edad ideal para emprender? Aunque fundar su propia stat up se ha puesto 'de moda' entre muchos jóvenes españoles, las estadísticas demuestran que en su mayoría los emprendedores patrios son cada vez más mayores.

Según el Mapa del Emprendimiento 2017, realizado por Spain Start Up, la edad media para emprender en España es de alrededor de 36 años. En los últimos años los emprendedores 'novatos' han dado paso poco a poco a perfiles más senior. En sólo 12 meses la edad media ha subido más de dos años.

Emprendedores con experiencia

Esto supone que los emprendedores cuentan con una experiencia mayor a la hora de montar su primera empresa, lo que según los expertos implica también mayores posibilidades de éxito. Este informe asegura que la mayoría tienen "una sólida trayectoria profesional" antes de emprender.

Un 57% ha trabajado anteriormente por cuenta ajena y solo un 1,5% llega al mundo start up desde una situación de desempleo. "Esto demuestra que se emprende por oportunidad y no por necesidad", aseguran desde Spain Start Up.

De hecho, 8 de cada 10 emprendedores en nuestro país crea su propia stat up para innovar tras detectar una oportunidad de negocio no explotada en su sector. Es por eso, que la mayoría de las empresas creadas en los últimos años responde a sectores de innovación demandados por el mercado: Fintech, realidad aumentada, arte y diseño, en su mayoría.