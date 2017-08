Dara Khosrowshahi, un refugiado iraní para reflotar Uber

De escapar de los ecos de la guerra iraní a presidir una de las compañías líder del momento. Uber tiene nuevo CEO tras meses de crisis y no es un directivo "corriente". Dara Khosrowshashi es un iraní-estadounidense de 48 años que tendrá la dificil misión de reflotar una empresa que ha pasado todo un verano sin líder desde la renuncia de su fundador, Travis Kalanicks.

Khosrowshahi, de 48 años, emigró a Estados Unidos con su familia para huir de la revolución iraní cuando tenía 9 años. Después de un primer intento en el mundo de la banca, comenzó su 'sueño americano' en el mundo de los negocios hasta conseguir el liderazgo de Expedia en 2005. En pocos años consiguió liderar el mercado de los viajes onlines y embolsarse un salario neto de 90 millones de dólares al año. En su currículum destacan otras empresas, muchas de ellas tecnológicas o de negocios online. Khosrowshashi ha sido CEO de IAC Travel, vicepresidente de Allen & Company, director de junta de BET.com, Hotels.com y miembro del consejo del New York Times.

Sobre sus raíces, Khosrowshahi ha declarado varias veces estar en desacuerdo con las políticas migratorias de Trump. En una entrevista concedida al Financial Times declaró que había que tener cuidado a las fronteras, pero también dejó claro que Estados Unidos es una "nación inmigrante" y había que tenerlo en cuenta.





Decisión unánime

La entrada de Dara por la puerta grande de Uber ha sido unánime y se votó en el consejo este domingo, según fuentes conocedoras de la situación citadas por el Financial Times. No obstante, Uber aún no ha comunicado oficialmente el nombramiento de Dara Khosrowshahi, quien tampoco ha declarado que vaya a aceptarlo.

Khosrowshahi formaba parte de una terna de candidatos al puesto de consejero delegado de Uber junto a Meg Whitman, directora de Hewlett Packard Enterprise, y Jeff Immelt, quien el pasado mes de junio anunció que abandonará la dirección de General Electric, aunque el propio Immelt indicó este fin de semana que había retirado su candidatura.

A finales del pasado mes de junio, Travis Kalanick, cofundador de Uber, se vio forzado a presentar su dimisión como consejero delegado de la plataforma de servicios de transporte privado, después de que cinco de los principales inversores en la compañía reclamaran su salida inmediata de la dirección.