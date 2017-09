BlaBlaCar 'desaparecida' ante la demanda de espionaje de la española Amovens

Mario Carranza, nada menos que el propio CEO de la española Amovens, ha tenido que personarse en la que sería la sede de BlaBlaCar en España para presentar una demanda de espionaje industrial por el uso de robots para conseguir datos de mercado. Sin embargo, no ha conseguido dar traslado del requerimiento a la compañía francesa. Básicamente, no ha encontrado a nadie de la compañía que le atienda.

Así lo ha denunciado en una publicación que ha compartido en la red social Linked In. Carranza ha explicado cómo ha acudido a la que supuestamente es la sede de BlaBlaCar en España pero no ha conseguido averiguar dónde están las oficinas de la empresa de transporte. “Una buena idea sería poner vuestro logo en la recepción del edificio donde trabajáis”, posteó Carranza en su perfil.

















Y es que el tema viene de largo. El líder de Amovens lleva 2 meses intentando dar traslado a la demanda de espionaje industrial con la que acusa a la francesa Blablacar, una tarea que comparte con el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, segun comenta en la red social.

Según la demanda, Blablacar utilizaba un bot para conseguir información de sus competidores. Según explicaron fuentes de Amovens, Blablacar accede "desde hace meses con un robot informático" a su web "con el objetivo de conocer el crecimiento en la comunidad". Esta empresa lleva cinco años online y ya ha conseguido alcanzar el millón de usuarios.

La competencia entre las tecnológicas es feroz y los desarrollos tecnológicos un arma muy poderosa para conseguir información. ¿Cuándo empieza a ser espionaje empresarial recopilar Big Data de tus competidores?

Competencia desleal

Amovens considera estas prácticas "espionaje informático" y asegura que "a través de un perito independiente" ha reunido las pruebas de los accesos producidos por el bot. Según el despacho que lleva la demanda, Roja Junyent, Blablacar podría haber cometido "diversos actos de competencia desleal objetivamente contrarios a la buena fe".

Un acceso a la web de sus competidores que estaría destinado a "extraer información confidencial y secretos de negocio". Fuentes de Amovens explican a Teinteresa.es que tras esta demanda podrían solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que Blablacar pueda haber causado en su negocio.

Preguntados por Teinteresa.es, desde Blablacar aseguran que "no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Como cualquier otra empresa, analizamos y seguimos la información pública del mercado en el que operan nuestros competidores. Por el momento no podemos entrar a hacer otro tipo de valoración hasta que no conozcamos el contenido del documento, pero nos parece totalmente fuera de lugar".

Su principal competidor

Esta startup española es el principal competidor de Blablacar en España. Nació en la universidad, entre jóvenes que compartían coche para ir o se lo prestaban unos a otros. Ahora, cinco años después de su nacimiento, tienen más de un millón de usuarios y casi 150.000 coches que están siendo compartidos.