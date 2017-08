¿Qué piden exactamente los huelguistas de El Prat y qué tiene que ver AENA en todo esto?

Después de tres días de huelga, el aeropuerto de El Prat en Barcelona sigue acumulando horas de más de una hora para pasar los controles de seguridad. Hay quien ha hecho noche en el aeropuerto para no perder sus vuelos. El problema es que hasta dos horas antes de la salida del vuelo las aerolíneas no dejan hacer el check in y facturar. Después hay que pasar la seguridad y hay quien llega justo a coger el vuelo.

Los trabajadores de la seguridad del segundo aeropuerto más grande de España han convocado cuatro paros para este lunes. Unos servicios mínimos del 90% en cuatro horas clave: a las 05.30 horas, a las 10.30 horas, a las 16.30 y a las 18.30.

Las negociaciones son un fuego cruzado y los trabajadores aseguran que la culpa de la situación no es solo de la empresa, sino de la empresa pública Aena, que depende del Ministerio de Fomento. Pero Aena se lava las manos y señala a Cataluña. Mientras, la Generalitat también mete baza y asegura que puede actuar de mediador pero la culpa es del Estado español. Entonces, ¿qué está pasando con la situación en El Prat? Esto es todo lo que debes saber para entender el conflicto.

¿Qué piden los operarios de seguridad?

Los encargados de los controles de seguridad en el aeropuerto están subcontratados a través de la empresa privada Eulen. Una empresa que se presentó a un concurso público con una oferta muy baja. Por lo tanto, Aena paga a la empresa y esta es la encargada de pagar a sus trabajadores.

Los sindicatos piden una subida de sueldo de alrededor de 300 euros al mes para igualar el precio que están cobrando otros vigilantes en otros aeropuertos e infraestructuras similares. Sin embargo, la empresa cree que esta subida es inabarcable y se baraja contratar más gente para liberar de trabajo a los vigilantes y había hecho una oferta de subida de 100 euros al mes. Por ahora sigue sin haber acuerdo.

¿Qué tiene que ver Aena en todo esto?

Los sindicatos de los trabajadores entienden que no es con la empresa con quien deberían negociar, sino directamente con Aena, que es quien los subcontrata. Pidieron a Aena que fuese parte en la mesa de negociación pero el organismo lo rechazó, asegurando que no tiene nada que ver en lo que es un simple conflicto laboral, y se ha incorporado a las negociaciones pero solo como observador.

Este lunes se ha convocado una nueva reunión entre Aena, Eulen y sus trabajadores con la mediación de la Generalitat para intentar encontrar una salida al conflicto.

El Gobierno y la Generalitat se señalan uno al otro

Pero el conflicto ha dejado de ser a tres bandas y la Generalitat también ha entrado en el juego. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, asegura que es la Generalitat de Catalunya, la que debe mediar entre la empresa Eulen y los trabajadores en el conflicto en El Prat.

En declaraciones a la Cadena Cope, Gómez-Pomar ha insistido que Aena no tiene que estar en la mesa de negociación y ha llamado a la Generalitat, a que tome parte y medie en la negociación como autoridad laboral.

"Estamos en un conflicto entre una empresa, que es la adjudicataria de los servicios de filtros de seguridad en el aeropuerto de El Prat, y sus trabajadores, por una serie de reivindicaciones de distinta naturaleza", ha apuntado Gómez-Pomar, que ha subrayado la disposición a colaborar por parte de Aena pero ha recalcado que es la Generalitat de Cataluña, como "autoridad laboral", la que debe tomar parte.

"Nosotros podemos ayudar y estar pendientes, pero desde el punto de vista laboral, si se produce una mediación, quien es competente es la Generalitat de Cataluña. Eso no significa que desde el Gobierno central no estemos implicados para resolver la cuestión en la medida en la que podamos y a colaborar con todo nuestro esfuerzo", ha añadido.

El también presidente de ENAIRE, matriz de Aena, ha recordado a los trabajadores que Aena ha puesto, "desde el primer momento", "todos los medios a su alcance", aumentando los servicios de información e incorporándose a una mesa de negociación de la que no es parte, como se solicitó, al tiempo que ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar para resoñver el conflicto.

"Si en algún momento puede ayudar a que se resuelva el conflicto, así lo hará, pero no es parte que jurídicamente esté en una relación laboral entre la empresa y sus trabajadores", ha reivindicado.

Un daño a los pasajeros

Gómez-Pomar ha hecho referencia a los usuarios que están "sufriendo" con demoras las consecuencias del conflicto en El Prat y ha llamado a los trabajadores a "moderar sus pretensiones" y ser "un poco razonables" para alcanzar un acuerdo.

"Este conflicto está generando un daño muy importante a muchísimas personas que no tienen por qué sufrir un conflicto laboral de esta naturaleza con problemas en sus vuelos y sus vacaciones", ha zanjado.