¿Quién paga el desaguisado de Gowex? 200 inversores demandan a la gran auditora Ernst & Young

En junio de 2014, un paquete de 1.000 acciones en bolsa de Let’s Gowex valía 20.000 euros. El 3 de julio, cero euros. Se acababa de destapar la estafa en que se había convertido la prometedora empresa de wifi gratuito, dirigida por el “gurú” Jenaro García. Casi todo (desde la cartera de clientes hasta los 182 millones de ingresos declarados) era una gran mentira. Gowex acabó en concurso de acreedores.

Más de dos años después, los inversores lo han perdido casi todo, y quieren recuperarlo. Gowex, ahora en liquidación, no va a poder hacerse cargo de los centenares de millones de su valor en bolsa. Buscan a alguien que sea a la vez responsable por negligencia y solvente, para que les devuelva el dinero. Casi 200 de ellos han presentado en las últimas semanas una demanda contra EY (antiguo Ernst & Young). Este gigante de la consultoría y auditoría (uno de los llamados “big four) era el “asesor registrado” de la empresa ante el Mercado Alternativo Bursátil para Empresas en Expansión (MAB EE) en el que cotizaba.

Los demandantes piden que se condene a Ernst & Young Servicios Corporativos a indemnizar en concepto de daños y perjuicios con la cantidad correspondiente a lo que pagó el inversor por el paquete de acciones, más los gastos, las comisiones y los intereses.

Se fundamentan, entre otras cosas, en que el MAB ya había advertido por escrito en 2010 a EY de “la posible existencia de operaciones ficticias de venta y compra con el supuesto objeto de inflar la cifra de negocio de la sociedad”. Además, y según la demanda presentada y a la que ha tenido acceso Te Interesa, en países como Francia o Reino Unido “el rol del ‘asesor registrado’ tiene una doble vertiente, actuando al mismo tiempo como consultor y controlador de las sociedades emisoras”.

“Aquí hay unos señores que han cometido un delito de falsedad de cuentas (la dirección de Gowex), pero que no tienen patrimonio para cubrir el daño causado; y otros que, hayan o no cometido delito, tienen patrimonio para cubrir el daño causado con su negligencia”, argumenta para Te Interesa Javier Flores, de la Asociación Europea de Inversores Profesionales Asinver, que ha liderado la presentación de las demandas. “La controversia aquí es que se tiene que examinar qué responsabilidades tiene el asesor registrado. EY alega que ellos tenían un papel meramente ‘formulario’, de recordarle a la empresa qué papeles tenía que presentar”. Algo que, añade, no parece razonable viniendo de una de las grandes y muy caras auditoras del mercado.

Te Interesa se ha puesto en contacto con EY, que se ha negado a comentar sobre este asunto.

“El asesor registrado no es un policía que vaya viendo si los datos que la empresa le da son ciertos o no. Si la empresa te engaña de mala fe, no tienes medios de saberlo”, explica a Te Interesa José Beiras, asesor registrado en el MAB. “Si te dice que vendió 100, no es tarea del asesor pedir las facturas y llamar a los clientes para comprobarlo. El asesor registrado es un intermediario entre el MAB y la empresa”.





Un caso en manos del juez Pedraz

La estafa de Gowex, reconocida por su fundador, está en manos del juez Santiago Pedraz y la fiscalía anticorrupción. Jenaro García salió de prisión tras el pago de 600.000 euros. El auditor, José Antonio Díaz, está investigado (antigua figura de imputado).

También lo está EY (la antigua Ernst & Young). Pedraz sospecha, junto a la Fiscalía Anticorrupción, que su directivo Francisco Gónzalez Carrera ignoró deliberadamente un informe en el que el MAB (perteneciente a la empresa privada Bolsas y Mercados, BME) alertaba de las irregularidades en torno a las cuentas de la compañía, según desveló Vozpópuli.

El trasfondo de este conflicto entre inversores y auditores es saber quién tiene qué parte de responsabilidad a la hora de evitar el fraude de una empresa que cotiza en el MAB. Esta es una bolsa para empresas que no son lo suficientemente grandes para cotizar en la normal, pero necesitan financiación para crecer. Basta con ofrecer dos millones y medio de euros en acciones para poder entrar.

¿Quién la regula? Mientras la bolsa española está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, un ente público; el MAB está de alguna forma “autoregulado” por la empresa Bolsas y Mercados de España, que ha creado una figura intermedia, el asesor registrado. En el caso de Gowex, EY.