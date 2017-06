Falciani y 15MPaRato lanzan una campaña contra el Banco Santander

El mismo día en que siete altos cargos del Banco Santander han empezado a desfilar por la Audiencia Nacional, imputados por blanqueo de capitales, doce organizaciones de activistas contra los abusos de la banca han lanzado una campaña contra la entidad. Consideran criminal su conducta en países como Puerto Rico, un Estado en bancarrota cuya deuda está en manos del Santander; dicen que impide sistemáticamente que se formen sindicatos en sus filiales de Estados Unidos o Brasil; y afirman que ha vendido hipotecas de alto riesgo en España a través de su filial Unión de Créditos Inmobiliarios.

Banco Santander no ha querido responder a las preguntas de Teinteresa.es.

“Lo que denunciamos hoy es que lo que se empieza a juzgar en la Audiencia Nacional no es un caso aislado, sino parte de una mala práxis de este banco, un diseño macroeconómico destinado a extraer recursos a la población”, afirma Simona Levi, de 15MPaRato, la organización que dio los primeros pasos para sentar al ex ministro Rodrigo Rato en el banquillo por el caso Bankia. Hoy han comparecido en rueda de prensa en el Congreso junto a la diputada de En Comú Podem Sonia Farré.

Siete ejecutivos en el banquillo

Desde este lunes, siete directivos del Santander y a tres de BNP Paribas comparecen ante el juez José de la Mata por presunto blanqueo de capitales. Ellos, precisamente responsables del cumplimiento de las normas antiblanqueo de la entidad, habrían escondido la operativa utilizada por el presidente del grupo, el fallecido Emilio Botín, para ocultar que tenía un 8% de las acciones de Bankinter fuera de España.

Esta información se dio a conocer gracias a la “lista Falciani”, un conjunto de datos robados por el informático Hervé Falciani al banco suizo HSBC y que ha permitido a España recuperar casi 2.000 millones de euros que 3.000 españoles tenían ocultos en Suiza.

El propio Falciani forma parte de la lista de grupos activistas que firman el informe contra el Santander. Le acompañan, además de 15MPaRato, las españolas Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH), Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Observatorio de la Deuda en la Globalización y ATTAC; la Iniciativa Kalmanovitz (Washington DC), Hedge Clippers (EEUU y Puerto Rico), Action Center on Race & the Economy (Chicago/Detroit), ReFund America Project (Chicago), Center for Popular Democracy (Nueva York), Make the Road CT (Connecticut), Centro de Comunicación Estudiantil (Puerto Rico) y Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Brasil).

Le acusan orquestar la bancarrota de Puerto Rico

Entre las acusaciones más graves está la de haber “orquestado” la quiebra de Puerto Rico. La deuda pública puertorriqueña se ha disparado del 63% del PIB en 2006 al 100% en 2015.

“El banco es ahora esencialmente el dueño de Puerto Rico, mientras se cierran escuelas y hospitales, se incrementan los desahucios y el país se encuentra en una situación de emergencia humanitaria” comenta Levi. “El Santander es dueño del 110% de la deuda declarada de Puerto Rico y del 90% de la real. Está en bancarrota técnica desde 2014”.

La asociación carga, en concreto, contra el ejecutivo del Santander en la isla Carlos M. García, “el Rodrigo Rato de Puerto Rico”. García era ejecutivo de Santander Securities, y responsable de “los bonos municipales, bonos tóxicos que precisamente fueron los principales responsables del brutal endeudamiento de la población”. García fue después designado en 2009 como director del Banco de Fomento Gubernamental. En ese cargo “abrió camino para más prestamos tóxicos en la isla”, para después volver al Banco Santander, en lo que consideran un caso flagrante de puerta giratoria

Impiden la sindicación en Estados Unidos y han vendido hipotecas de riesgo

Las acusaciones contra la multinacional española se refieren también a la situación de los derechos laborales en Estados Unidos o Brasil, donde están impidiendo sistemáticamente la formación de sindicatos por parte de sus trabajadores, según la agrupación.

Estados Unidos, en particular, tiene una ley, conocida como “derecho a trabajar”, que limita en muchos estados el poder de los sindicatos.

Para España, el argumentario lanzado por la asociación carga contra lo que califican de “estafa hipotecaria orquestada por el Banco Santander a través de su filial Unión de Crédito Inmobiliario”, desde donde se concedieron “miles de hipotecas subprime” que, en muchos casos, “se vendieron a compañías como Altamira, propiedad del fondo buitre Centerbridge Partners, a precio de saldo".